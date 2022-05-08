قالت هالة خليل مؤلفة مسلسل "أحلام سعيدة"، الذي شارك في الماراثون الدرامي الرمضاني أن موافقة المنتج جمال العدل على تحويل سيناريو "أحلام سعيدة" من فيلم إلى مسلسل ، كانت السبب وراء خروج هذا العمل للنور .

وأضاقت خليل - عبر حسابها الشخصي على الفيس بوك - أنها قابلت الصيف الماضي المنتج جمال العدل، وكانت تمر بحالة من الإحباط واليأس، فعرض عليها كتابة سيناريو فيلم جديد يقوم هو بإنتاجه، ولكن وقتها كان التحضير للموسم الرمضاني قد بدأ بالفعل .

وتابعت هالة خليل: "فطلب مني جمال العدل فكرة مسلسل للفنانة يسرا ، وكان سيناريو "أحلام سعيدة" واحدا من سيناريوهات الأفلام التي كتبتها منذ عدة أعوام ولم تر النور، لا لشيء إلا لأنها بطولة نسائية ككل أعمالي، ما يجعل انتاج مثل هذه الأعمال مسألة شبه مستحيلة".

وقالت : "طوال الوقت أقوم بكتابة أفكار وقصص وموضوعات، ولكن مشكلتي أن كل أفكاري بطولات نسائية، وتكمن الصعوبة في هذه النقطة أنني لا أجد إنتاجا لتنفيذ تلك المشروعات النسائية، فلا يوجد منتج يتحمس للتصدي لعمل بطلته امرأة، وقد كتبت "أحلام سعيدة" كفيلم منذ فترة، ولكن حظ "أحلام سعيدة" كان أفضل من غيره، لأن موافقة المنتج جمال العدل على تحويله إلى مسلسل منحه فرصة للخروج إلى النور".

"أحلام سعيدة" لعبت بطولته الفنانة الكبيرة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.