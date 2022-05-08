فقد الناخبون من أصل إسباني الثقة في استجابة الحكومة الأمريكية الحالية للتضخم القياسي، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، حسبما أفادت ((رويترز))

ونقل التقرير عن استطلاع للرأي، نُشرت نتائجه في مارس، قوله إن التضخم أصبح مصدر القلق الأكبر بين الناخبين من أصل إسباني في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن "الزيادة القياسية في أسعار البنزين وارتفاع أسعار المواد الغذائية بواقع ضعفين وثلاثة أضعاف، وضعا ضغوطا هائلا على ميزانيات الأسرة".

ووفقا لاستطلاع للرأي أجراه بنك أمريكا في عام 2021، فإن الأشخاص الملونين، وخاصة الأسر المنتمية لمجتمعات السود وذوي الأصول اللاتينية، ينفقون قدرا أعلى نسبيا من دخلهم على سلع أساسية مثل الطعام والبنزين، إذ يعد التضخم أشد وطأة بالنسبة لهم