قال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله إنه يتعين على مواطني ماليزيا، وخاصة الشباب، أن يتوخوا الحذر من عروض الوظائف في الخارج لضمان عدم خداعهم من قبل نقابات الاحتيال الوظيفي، حسبما أفادت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" الماليزية.

وأشار عبد الله في هذا الصدد إلى تعرض مواطنين ماليزيين لسلسلة من عروض الوظائف المزيفة في دولة كمبوديا المجاورة.

وأضاف وزير الخارجية الماليزي في مؤتمر صحفي اليوم :"يتعين على المواطنين الماليزيين توخي الحذر من عروض العمل التي يتم تلقيها بطرق مختلفة، والتي تصل بعضها مباشرة عن طريق تطبيق المراسلة الفورية "الواتس آب" إلى أرقام هواتف الباحثين عن عمل، مطالبا الماليزيين الذين يتلقون عروض عمل بالتحقق من (صلاحية) العرض".

وأوضح عبد الله أن البعثات الماليزية في الخارج على أتم الاستعداد دائما لتقديم المشورة المناسبة بشأن هذه المسألة وكذلك مساعدة المواطنين الماليزيين الذين يواجهون صعوبات.