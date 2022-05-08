توفي شخص واصيب ثلاثون آخرون بالكوليرا في جنوب السودان، حيث رصد ظهور المرض مجددا بعد انحساره منذ 2017، على ما أعلنت وزارة الصحة

وذكرت الوزارة في بيان صدر مساء السبت أنها "تبلغ السكان بأن مرض الكوليرا قد تفشى في مقاطعة روبكونا بولاية الوحدة" الشمالية.

واوضح البيان "حتى الآن، تم تسجيل ما مجموعه 31 إصابة، بينها حالة وفاة واحدة، في مقاطعة روبكونا وفي مخيم بينتيو للنازحين" مشيراً إلى أن جميع المرضى قد عولجوا وغادروا المستشفى.

واضاف "تواصل وزارة الصحة وشركاؤها البحث (...) للكشف عن إصابات إضافية بالكوليرا".

وتم الإبلاغ عن أول إصابة في 20 آذار/مارس وهي تتعلق بطفلة تبلغ من العمر عامين، وأكدتها السلطات رسميًا في 14 نيسان/أبريل، بحسب بيانات الحكومة ومنظمة الصحة العالمية.

وتوفي طفل يبلغ من العمر سبع سنوات ثبتت إصابته في 25 آذار/مارس.

لم تسجل أي إصابة بالكوليرا في جنوب السودان منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 وتعود آخر الاصابات المعلنة بالوباء إلى حزيران/يونيو 2016 واودى حينها بحياة 436 شخصًا (من بين أكثر من 20 ألف إصابة مسجلة).