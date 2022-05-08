كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن نادي يوفنتوس يتابع عن كثب مستوى اللاعبين كارلوس سولير نجم فريق فالنسيا الإسباني وروبن نيفيز نجم فريق ولفرهامبتون الإنجليزي بهدف ضمهما خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن يوفينتوس سيواجه منافسة قوية من قبل نادي برشلونة الذي يتحرك بالفعل تجاه سولير ونيفيز لتعزيز مراكزه.

وأشارت إلى أن نيفيز يعد أحد أهم أهداف يوفنتوس في الفترة الحالية لتدعيم خط الوسط بطلب من المدير الفني للفريق ماسيماليانو أليجري، ونفس الحال مع سولير الذي يؤدي بشكل جيد في موسمه الحالي مع فالنسيا.