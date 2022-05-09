تحذيرات من اتباع حمية كيم كارديشيان الغذائية للتخسيس



حذر خبراء في التغذية من أن تجربة النظام الغذائي القاسي الذي اتبعته كيم كارديشيان لخسارة 16 رطلا من وزنها في ثلاثة أسابيع قبل حفل Met Gala، قد يؤدي لزيادة الوزن. وأشارت د.ديبورا سالفاتور من جامعة لونغ آيلاند في نيويورك، إلى أن الخطة التي اتبعتها عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان يمكن أن تؤدي إلى استعادة كل الوزن المفقود بالإضافة إلى وزن إضافي لأن شخصا ما سيعود إلى نظامه الغذائي القديم، بدلا من اتباع نظام صحي أكثر.



وقالت د.لورا فيلدمان إن فقدان الوزن السريع يمكن أن يبطئ أيضا عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة لأن الجسم يحرق سعرات حرارية أقل كل يوم. وأضاف اخصائيو تغذية أن الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام الغذائي قد يتعرضون لخطر الإصابة بالجفاف، والشعور بالعصبية أو الدوخة أو التعب.



ويقول خبراء الصحة إن أفضل طريقة لفقدان الوزن هي تقييد تناول السعرات الحرارية تدريجيا واعتماد أسلوب حياة أكثر نشاطا. وحذروا من أن الأنظمة الغذائية السريعة لفقدان الوزن موصى بها فقط للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، لكنهم يقولون إنه لا ينبغي لأحد أن يستمر في اتباعها لمدة تزيد على 12 أسبوعا.



وأشارت د.سالفاتور إلى أنه «في كثير من الأحيان يكون فقدان الوزن السريع هو وزن الماء الناتج عن الجفاف، ولكن يمكن أن يكون أيضا بسبب التقييد الصارم الذي قد يؤدي إلى اضطراب الأكل». وأضافت: «هذه الأنواع من ممارسات الحمية ليست مستدامة ويمكن أن تؤدي إلى عودة الوزن بالإضافة إلى بضعة أرطال إضافية». وحذرت من أن هذه الأنظمة القاسية لها عدة تأثيرات بالإضافة إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، فهي تفتقر إلى العناصر الغذائية المطلوبة.



وقالت فيلدمان: «يمكن أن يؤدي التخلص من الكربوهيدرات في كثير من الأحيان إلى شعور الناس بالدوخة والتعب وصعوبة التركيز، هذه لأن السكر هو مصدر الطاقة لدماغك والمصدر المباشر للطاقة لعضلاتك وخلايا جسمك».



وكانت نجمة الواقع قللت من تناولها للسعرات الحرارية وذهبت في الجري يوميا على جهاز المشي لتستطيع ارتداء فستان مارلين مونرو في حدث الأزياء السنوي Met Gala.



عن ديلي ميل