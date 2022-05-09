ما أبرز النصائـح لتجنـب التعـب العضلي بعد التمارين الرياضية؟



يعاني الكثيرون من إجهاد عضلي ناتج عن ممارسة التمارين الرياضية أو العادات اليومية الخاطئة، ما يعطي شعورا بالتعب وعدم القدرة على ممارسة المهام اليومية. وتعرف دراسة في مجلة علم وظائف الأعضاء إجهاد العضلات بأنه نقص مؤقت في القدرة على أداء الأعمال الجسدية، يصف «إجهاد العضلات» أي انخفاض في القوة التي يمكن أن تنتجها العضلات، والتي تتطور بعد وقت قصير من بدء النشاط البدني. وأشار موقع لايف ساينس إلى بعض الخطوات الراسخة والعملية التي يمكننا اتخاذها للمساعدة في تقليل إجهاد العضلات:



- تناول الكربوهيدرات: يؤدي تناول البعض من الكربوهيدرات في غضون ساعات قليلة من التمرين إلى تحسين أداء التمرين بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الكربوهيدرات تلعب دورا حيويا في تحلل السكر، وهو المسار الأساسي لإنتاج ATP.



- الغمر في الماء: وجدت دراسة أن الغمر في الماء في أي درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم كان فعالا للغاية في تقليل التعب ووجع العضلات بعد التمرين.



- شرب المياه: وجد بحث أن استراتيجيات التبريد كانت واحدة من أكثر الطرق فعالية للحفاظ على الأداء أثناء التمرين، بمعنى آخر منع ارتفاع درجة الحرارة الأساسية يساعد على منع التعب. إحدى الطرق الفعالة للغاية للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارة منخفضة نسبيا هي شرب الماء البارد، وهو سؤال تم التحقيق فيه في التحليل التلوي لعام 2015 في المجلة الاسكندنافية للطب والعلوم في الرياضة، وأظهرت 10 من أصل 14 دراسة تم جمعها انخفاضا في الجسم درجة الحرارة عن طريق شرب الماء البارد.

المصدر «لايف ساينس»

