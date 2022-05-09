عقدت شركة العقارات المتحدة اجتماع جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 من خلال البث الإلكتروني المباشر من مقر الشركة الكائن في برج الشهيد بمنطقة شرق، وذلك برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن عصام حوا وبحضور مراقب حسابات الشركة، وبنسبة نصاب بلغت 75.92%.



وتمت مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وكذلك استعراض أهم الإنجازات التي حققتها شركة العقارات المتحدة خلال العام الماضي، أبرزها عودة الشركة إلى الربحية التشغيلية بفضل المرونة التي أظهرتها في التكيف مع الظروف والتحديات الاقتصادية.



وحققت شركة العقارات المتحدة أرباحا تشغيلية بلغت 5.7 ملايين دينار في عام 2021 مقارنة بخسائر تشغيلية بلغت 3.2 ملايين دينار في عام 2020.



وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لشركة العقارات المتحدة نحو 84.9 مليون دينار في عام 2021، مقارنة بـ 96.3 مليون دينار في عام 2020 وذلك نتيجة لمحدودية المشاريع الحكومية المعروضة ما أثر على نشاط قطاع المقاولات التابع لها.



كما شهدت الشركة انخفاضا كبيرا بنحو 70% من صافي الخسارة البالغة نحو 4.9 ملايين دينار في عام 2021 مقارنة بـ 16.3 مليون دينار في عام 2020 وذلك نتيجة للجهود التي بذلت لرفع كفاءتها التشغيلية خلال العام وتحسين أدائها في مجمل القطاعات.



وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن حوا: على الرغم من التبعات الاقتصادية العصيبة التي واجهناها نتيجة للموجة الثانية من جائحة «كوفيد-19» ومتحوراته، إلا أننا تجاوزنا تلك العقبات في عام 2021 بفضل تكريس إستراتيجيتنا الحكيمة ونموذج أعمالنا السليم في الحفاظ على صلابة أدائنا واستمرار أعمالنا.



وأضاف: مع العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، شهدت شركة العقارات المتحدة انتعاشا خلال عام 2021 والتي أظهرت مرونة من خلال الحفاظ على أدائها في المراكز التجارية وكذلك باتباعها لتدابير احترازية تضمنت إدارة استباقية للدين بالإضافة إلى تعزيز فعاليتها وكفاءتها ما أسهمت في تحسين النتائج، كما قامت الشركة باستقطاب كوادر بشرية جديدة وتمكين فريق عملها وذلك تماشيا مع إستراتيجيتها لتطوير رأسمالها البشري.



أبرز الإنجازات



وشهدت شركات المجموعة تحسنا في أدائها التشغيلي، حيث حققت الشركة المتحدة لإدارة المرافق، إحدى الشركات التابعة لشركة العقارات المتحدة، زيادة في الإيرادات من الخدمات العقارية بنسبة 20%.

على صعيد آخر، حافظت عقارات النشاط التجاري للشركة على ثبات نسب إشغالها ما ساهم في تحسن الأداء التشغيلي.

ففي عمان، حقق صلالة جاردنز مول ورزيدنسز الاكتفاء في أدائه التشغيلي للوفاء بالتزاماته ذاتيا. وفي الأردن، استكمل العبدلي مول مبادرته الخضراء الهادفة إلى تقليل تكاليفه التشغيلية.



وفي قطاع الضيافة، تحسنت نسبة الإشغال في فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس في مصر بشكل كبير بفضل ارتفاع الطلب عليه خلال النصف الثاني من عام 2021 مع انتعاش السياحة والأعمال التجارية، في حين تم البدء بأعمال التجديد لفندق والدورف أستوريا والمقرر انتهاؤه بالربع الأخير من عام 2022.



مشاريع تحت التطوير



وعلى صعيد المشاريع تحت التطوير، حققت الشركة تقدما ملموسا بتطوير مشاريعها العقارية في «ضاحية حصة» المتعددة الاستخدامات والتي تجمع ما بين المساكن والمكاتب والتجزئة والترفيه البالغة قيمتها نحو 250 مليون دينار، حيث أطلقت الشركة ثاني مشاريعها السكنية الراقية، بيوت حصة، وذلك بالتعاقد مع شركة الغانم إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات بتكلفة إجمالية قدرها 16.7 مليون دينار والمتوقع انتهاؤه في عام 2023.



فيما تم البدء بمشروع المنطقة التجارية في «ضاحية حصة» وذلك بالتوقيع مع الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة كمقاول رئيسي بتكلفة إجمالية قدرها 42.6 مليون دينار لتشمل المتاجر ومحلات التجزئة والمطاعم والكافيهات وأجنحة فندقية ومكاتب تجارية وعيادات طبية.

وشهدت الوحدات السكنية الحائزة جوائز عالمية في مشروع «ضاحية حصة» إقبالا لافتا من قبل العملاء، إذ تم بيع أكثر من 64% من الوحدات السكنية بمشروع أبراج حصة والمتوقع انتهاؤه في الربع الأخير من عام 2022، و31% لمشروع بيوت حصة كما في نهاية 31 ديسمبر 2021.



وفي المغرب، تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمشروع «منتجع أسوفيد» والتحضير لانطلاق أعمال البناء لفندق سانت ريجس مراكش من فئة خمس نجوم والحائز جوائز عالمية والذي يتضمن فللا فاخرة ووحدات سكنية راقية بالإضافة إلى مساحة تجارية.

وأردف حوا قائلا: تبقى رؤيتنا لهذا العام وللسنوات المقبلة إيجابية، حيث نتطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات لشركة العقارات المتحدة ولمساهمينا، إذ ستركز الشركة على تعزيز الإيرادات من أصولها واستثماراتها وتنويع مصادر دخلها واستهداف فرص استثمارية جديدة لها، فضلا عن إيجاد فرص لمحفظة الأراضي المملوكة لها، كما تسعى الشركة في تنفيذها لصفقة اندماج عن طريق الضم مع شركة الضيافة القابضة وشركة أبراج المتحدة القابضة، ما يعزز محفظة شركة العقارات المتحدة من الأصول المدرة للدخل ويحقق قيمة مضافة ستمكنها من زيادة حقوق ملكية مساهمي الشركة وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة.



وعلى صعيد التطوير العقاري، أضاف حوا: تعتزم الشركة في عام 2022 وفق جدولها الزمني على إنجاز مشاريعها بـ «ضاحية حصة» في الكويت، والبدء بالأعمال الرئيسية لتشييد فندق سانت ريجس مراكش من فئة خمس نجوم مع مكونات سكنية راقية بمشروع منتجع أسوفيد في المغرب، وكذلك التوجه لتنشيط محفظة مشاريعها في مصر.



انتخاب مجلس إدارة جديد



تم خلال الاجتماع الموافقة على جميع البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وكذلك انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة وهم:



٭ الشيخة بيبي ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس مجلس الإدارة.



٭ مازن عصام حوا، نائب رئيس مجلس الإدارة «ممثل شركة الضيافة المتحدة العقارية».



٭ الشيخ فاضل خالد الجابر الصباح، عضو مجلس الإدارة (مستقل).



٭ عبد الأمير قاسم جعفر علي، عضو مجلس الإدارة (مستقل).



٭ عادل جاسم الوقيان، عضو مجلس الإدارة «ممثل شركة التضامن المتحدة القابضة».



٭ محمود علي تيفوني، عضو مجلس الإدارة «ممثل شركة الزاد العقارية».



٭ سناء عبدالله حمد الهدلق، عضو مجلس الإدارة «ممثل شركة شمال أفريقيا الأولى العقارية».