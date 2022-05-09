انطلاقا من استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية والتي تركز على أهمية تحقيق التكافل، قام البنك الأهلي المتحد بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة، بتوزيع قسائم شرائية على الأسر المتعففة لمساعدتهم في شراء كسوة العيد مما أدخل السرور عليهم وعلى أبنائهم.



وتعد هذه المبادرة امتدادا لتعاون البنك الأهلي المتحد المستمر الاستراتيجية مع مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والفعاليات التي تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر المتعففة ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم في المناسبات المختلفة.



وبهذه المناسبة، أفادت فاتن التميمي رئيس إدارة المسؤولية المجتمعية والإعلام الاجتماعي بالبنك الأهلي المتحد: نحرص في البنك الأهلي المتحد على المساهمة في كل الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة عن الأسر المحتاجة والمتعففة، وبخاصة خلال شهر رمضان شهر الرحمة والخير.



وأضافت التميمي أن البنك يحرص كل الحرص على على تنمية قيم العطاء والتواصل، وتشجيع التكافل والتراحم، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي ضمن محاور البرنامج المجتمعي للبنك، والذي يحرص على تقديم مفهوم متميز للمبادرات المجتمعية والتي تهدف بشكل أساسي إلى تلبية متطلبات أفراد المجتمع وتوفير احتياجاتهم اللازمة في الوقت المناسب.