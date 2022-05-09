حققت شركة البترول الوطنية الكويتية زيادة نسبتها 133% في أرباحها الصافية في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بالسنة التي سبقتها، طبقا لما أعلنه رئيسها التنفيذي وليد البدر على حساب الشركة عبر «تويتر».



وقال وليد البدر إن البترول الوطنية حققت صافي أرباح عن السنة المالية 2021-2022 بلغ 341.38 مليون دينار (ما يعادل 1.114 مليار دولار) ارتفاعا من الأرباح المحققة في نهاية السنة المالية السابقة 2020-2021 والتي بلغت 146.544 مليون دينار. وقال البدر «كان لنجاح الشركة في إنجاز عدد من مشاريعها الاستراتيجية الكبرى أكبر الأثر في تعزيز قدرتها وكفاءتها الإنتاجية والتنافسية».



وذكر من هذه المشاريع، مشروع الوقود البيئي ومشروع خط الغاز الخامس.



وشركة البترول الوطنية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتمتلك مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله اللتين خضعتا لعملية تطوير شاملة عرفت بمشروع الوقود البيئي بتكلفة إجمالية 4.680 مليارات دينار.