إبراهيم الذربان: 341 مليون دينار إجمالي موجودات الشركة.. و6٫25 ملايين دينار أرباح العام الماضي



أقرت الجمعية العامة العادية لشركة عقارات الكويت في اجتماعها توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع ثلاثة فلوس للسهم الواحد، و3% منحة أسهم خزينة (ثلاث أسهم خزينة لكل مائة سهم)، على أن يكون تاريخ حيازة السهم 24 مايو، وتاريخ الاستحقاق 29 مايو.



وتحدث إبراهيم الذربان، رئيس مجلس الإدارة، عن الأداء المالي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 قائلا: حققت شركة عقارات الكويت أرباحا بلغت 6.25 ملايين دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بأرباح بلغت 3.56 ملايين دينار لسنة 2020، أي ما يعادل 6.92 فلوس للسهم مقارنة بمبلغ 4.1 فلوس للسهم عام 2020، وأضاف: ارتفعت الإيرادات التأجيرية إلى مبلغ وقدره 21.4 مليون دينار مقارنة بمبلغ 18.4 مليون دينار عام 2020، وبلغت موجودات الشركة 341 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 318.5 مليون دينار لعام 2020.



وعن الأداء التشغيلي للشركة، تحدث طلال البحر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة: شهد عام 2021 بداية التعافي من جائحة كوفيد-19 التي أثرت سلبا على كل القطاعات.

وعلى الرغم من استمرار بعض التحديات المرتبطة بالجائحة، استطاعت الشركة التقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافها.

فعلى المستوى المحلي قامت شركة بورصة الكويت بترقية الشركة من السوق الرئيسي الى السوق الأول، وانتهت الشركة من تطوير بلوك أ الرقعي وتجديده بشكل كامل وبدء تأجيره. وإنجاز ما نسبته 39% من فندق ارابيلا- البدع، حيث من المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الحالي.



وأضاف: في الإمارات، انتهت الشركة من المرحلة الأولى من مشروع دومس السكني، والذي يتكون من خمسة أبراج، لتسكين أكثر من 4000 عامل، وجار العمل على تطوير برجين جديدين، في الولايات المتحدة الأميركية، انتهت الشركة من تطوير أول مشروع لها في ميامي، YOTELPAD-Miami متعدد الاستخدامات، بالتعاون مع شريكها المطور Aria Development Group، والذي يضم 231 وحدة سكنية.



وكانت الشركة قد أعلنت خلال الربع الأخير من العام الماضي عن تعاون ثان مع Aria Development Group، عبر استثمار مشترك مع الشركة التجارية العقارية لتطوير مشروع 501 First Residences، في ميامي.

يتألف المشروع من 40 طابقا، يضم 448 وحدة سكنية تتراوح بين وحدات الاستوديو بمساحة 400 قدم مربع، ووحدات مكونة من غرفتي نوم بمساحة 830 قدما مربعة.



وعن خطط الشركة المستقبلية، قال البحر: مع بداية التعافي من آثار الجائحة، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، سنركز جهودنا على استكشاف فرص استثمارية جديدة للاستثمار في الأصول المدرة للدخل داخل الكويت وخارجها، ودراسة عدة مشاريع لاختيار أفضلها لتتم إضافتها إلى محفظة العقارات المملوكة للشركة. وكذلك تنويع مصادر دخلنا من حيث وجود الشركة في مجموعة متنوعة من الأسواق.