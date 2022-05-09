القاهرة ـ محمد صلاح



أعربت الفنانة الشابة ندى الألفي عن سعادتها الشديدة بعد اشادة الجميع بموهبتها في مسلسل «أحلام سعيدة» مع يسرا، وانها جسدت الشخصية بشكل مميز، مشيرة الى انها حرصت على تغيير اسمها الفني من سمية الالفى الى ندى حتى لا يشيع البعض انها تستغل تشابه الاسم وصلة القرابة بينها وبين عمتها النجمة الكبيرة الفنانة سمية الألفى، فرغم تقديرها وإعجابها بعمتها واعتبارها مثلها الاعلى فنيا، لكنها ارادت ان تثبتت وجودها بالوسط الفني، خاصة انها درست تمثيل وإخراج وفنون بصرية في الجامعة الأميركية، كما درست الفلسفة وعلم النفس، وأسند إليها اثناء دراستها في الجامعة أول بطولة لها في فيلم «ورد» وشاركت في مسلسلي «الحب فرصة أخيرة» و«لدينا أقوال أخرى».



وقالت ندى: المخرج عمرو عرفة هو الذي قام بترشيحي لدور ابنة يسرا في مسلسل «أحلام سعيدة»، وظل يوجهني ويمدني بتعليماته وملاحظاته، كما وجدت دعما لا محدود من الفنانة يسرا جعلني أشعر بالثقة في نفسي كفنانة.