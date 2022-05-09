القاهرة - خلود أبوالمجد



عبرت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بنجاح مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي نافست به في السباق الرمضاني الماضي، وقالت عن ردود الفعل حول العمل: الفكرة كانت للمخرج ماندو العدل وبعدها كتبه الكاتب إبراهيم عيسى، أنا عندما بدأت كان المشروع جاهزا، وكنت أقدم قصة «فاتن» لكن لم أتخيل أن يحدث المسلسل هذه الضجة.



وأضافت كريم، في تصريحات لبرنامج «من مصر»: أنا لم أقدم قضية، بل قدمت عملا دراميا فيه قصة جميلة ومن خلالها قدمت قضية، أهم شيء أن المشاهد استمتع خلال متابعة العمل، وبالطبع ليس في كل عمل أقدم قضية مثلا «بـ 100 وش» كان كوميديا والهدف منه التسلية.



وعن الجدل والانتقادات التي أثيرت وقت عرض المسلسل، أوضحت: حالة الجدل التي أثيرت لم تشغلني لأنني كنت في التصوير وأركز فيه، لكن ما أسعدني أن أغلب تعليقات الجمهور خاصة من السيدات كانوا يرسلن لنا أنهن وقعن في المشاكل نفسها، نحن عرضنا فكرة أن القانون يظلم الرجل والمرأة لكن لأن القصة عن «فاتن» فبالطبع كان التركيز على قضايا المرأة، مؤكدة أن أغلب المشاهد كانت صعبة خاصة مشاهد المحكمة والمواجهة بين «فاتن» وطليقها «سيف»، وتابعت: مشهد مواجهة «فاتن» و«نظيمة» في المستشفى كان صعبا نفسيا وتأثرت كثيرا في آخر حلقة عندما ظهرت «فاتن» وهي تضع صورة ابنتيها مع جدتهما.