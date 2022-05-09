دعت جميع الشركات للمشاركة في المشروع الضخم الأول من نوعه في الشرق الأوسط



أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت تعمل على تطوير مشروع الحقن الكيميائي في شمال الكويت لاستخراج خامات نفط ثقيلة في أول عملية من نوعها في الشرق الأوسط.



وقالت المصادر إن «نفط الكويت» دعت كل الشركات الى الدخول في المناقصة التي طرحتها نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى انه سيتم عقد اجتماع تمهيدي مع الشركات الراغبة في المشاركة بتاريخ 26 مايو الجاري، على أن يكون 24 يوليو المقبل موعد مبدئي لتلقى العروض المالية.



وذكرت أن هذا المشروع الذي تنفذه في شمال البلاد يهدف إلى «تعزيز وإنماء الاحتياطيات النفطية للكويت» في إطار أهداف طموحة طويلة الأجل لزيادة الإنتاج.