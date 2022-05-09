قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة، شاهين الغانم، إن الاستثمارات كانت واحدة من ركائز البنك لتحقيق أرباح جيدة في الربع الأول من 2022.



وأضاف الغانم ان استراتيجية البنك الحالية بدأ تنفيذها قبل 5 سنوات، إذ رأينا التنويع في المحفظة والدخول في استثمارات ذات عوائد جيدة، ونتائجنا متماشية مع ذلك ونجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية.



ولفت إلى وجود استثمارات عقارية للبنك في الولايات المتحدة وبريطانيا وجزء كبير منها تأجير للعقارات، فيما استفاد البنك من ارتفاع القيمة السوقية، إضافة لوجود صناديق استثمارية حققت أداء جيدا في الأسواق التي تعمل فيها.



وقال: «بدأنا تمويل الأفراد بعد ارتفاع الفروع وقد توسعنا في الفروع ولدينا 20 فرعا الآن، بعدما افتتحنا 4 فروع، وهذا زاد ودائع العملاء، فيما نخفف الاعتماد على الودائع».



وأشار إلى أن ودائع الأفراد في البنك بلغت 60%، والباقي من الشركات ومؤسسات حكومية، وأوضح أن تمويلات «وربة» وصلت إلى 80%، للشركات والمؤسسات، ونحو 20 إلى 25%، للأفراد.



وكان «وربة» قد أعلن تحقيق زيادة قدرها 143% في صافي أرباحه خلال الربع الأول من العام الحالي.



وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إنه حقق 6.75 ملايين دينار (22 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بربح صاف قدره 2.78 مليون دينار قبل عام.



وأضاف البنك ان سبب الزيادة، هو انخفاض مخصصات القيمة وزيادة صافي إيرادات التشغيل نتيجة زيادة صافي إيرادات أتعاب وعمولات وصافي إيرادات الاستثمار، مشيرا إلى أنه قد قابل ذلك جزئيا ارتفاع في مصروفات التشغيل.