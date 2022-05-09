دعاء خطاب

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استطاعت إثبات وجودها في مجال المكياج بالكويت، وتميزت بلمساتها الخاصة التي جعلتها مختلفة عن نظيراتها الأخريات، صنعت قصة نجاحها الخاصة باجتهادها حتى اصبحت واحدة من اكبر خبيرات التجميل في الكويت وتعاقدت معها كبرى البراندات العالمية، هي «الميك اب آرتست» اسماء البريك، التي عشقت مجال التجميل منذ نعومة أظافرها، واستطاعت بذكائها ان تتصدر المصاف الأولى في عالم التجميل من قبل ظهور «السوشيال ميديا».

«الأنباء» التقت أسماء وحدثتنا عن بداياتها في عالم التجميل، وأكدت أن البشرة الصحية والنضرة هي أساس المكياج الجميل، وأن الألوان الصريحة الصارخة هي صيحة 2022، كما أشارت إلى انها تميل للألوان الترابية والنيود في مكياجها، وأوضحت ان علاقتها بمنافسيها جيدة، فهي تعتبر ان الصداقات والعلاقات الانسانية هي الأساس، وتحدثت عن اغرب الصيحات التي واجهتها ورغبتها في العمل مع النجمة هيفاء وهبي ونادين نجيم، المزيد من التفاصيل في السطور التالية:



كيف بدأ شغفك بالمكياج والتجميل؟



٭ بدأت أتلمس موهبتي منذ الطفولة، حيث كنت أعشق الرسم وأحب أدوات التجميل والمكياج، كما كنت أحب رسم الوجه وتجميله، بدأ مشواري في مصر، حيث اعمل بالوسط الفني، وعندما انتقلت إلى الكويت فضلت ان أكمل في نفس المجال الذي أجد شغفي فيه.



أحدث الصيحات



ما أحدث صيحة للمكياج لعام 2022؟



٭ حاليا الالوان الصارخة والصريحة، وبالنسبة إلى مكياج العين فإن الآيلاينر الملون هو سمة هذا العام، أما عن ألوان أحمر الشفاة، أرى أن ألوان البيج والبني موضتهم لا تنتهي وستظل موجودة.



مع انتشار صيحات التجميل الجديدة يوما بعد يوم، ما هي أغرب صيحات التجميل التي شاهدتيها من قبل؟



٭ رموش الطاووس، ولون الفاونديشن الأبيض.



برأيك.. هل يمكن ان يغني المكياج بحيله المتعددة عن عمليات التجميل المنتشرة؟



٭ هذا شيء وهذا شيء آخر، المكياج يبرز جمال المرأة، أما عمليات التجميل فمختلفة، والبوتكس والفيلر في بعض الأحيان يساعدان على ابراز مناطق الجمال في الوجه، وبالتالي يبدو تطبيق المكياج أكثر انسيابية ودقة.



أثرت الجدل بتصريحك أنك الاولى في مجال التجميل بالكويت، من وجهة نظرك كيف يمكن التقييم في هذا المجال؟



٭ تقييم «الميك أب آرتيست» في عملها وتطورها وإثبات وجودها بالعمل مع ماركات عالمية، وأنا الحمد لله متعاقدة مع أكثر من «براند» عالمي، وهذا بالإضافة إلى الاسم والسمعة الطيبة عند الزبائن.



السوشيال ميديا



يقال أن «عدوك ابن كارك».. كيف تصفين علاقتك بمنافساتك في المجال؟



٭ لا اعترف بمقولة «عدوك ابن كارك» لأن الشخص هو من يصنع أعداء لنفسه، وأنا الحمد لله علاقاتي جدا طيبة مع كل «الميك اب آرتيست» بالوطن العربي.



لو لم نكن في عصر «السوشيال ميديا» هل كنت تضمنين نفس النجاح والشهرة؟



٭ أنا الحمد لله موجودة ومعروفة من قبل «السوشيال ميديا»، ولي زبوناتي وعرائسي وهم اكبر داعم لي بمجالي، وطبعا «السوشيال ميديا» زادتني شهرة وانتشارا.



الخبرة والموهبة



برأيك فن التجميل موهبة أم يمكن تنميته بالممارسة؟



٭ التجميل موهبة في البداية ومع الممارسة تتعلمين أكثر عن فنون المكياج.



هل تتقيدين بأذواق السيدات وطلباتهن أم انك تعملين وفقا لقناعتك وخبرتك في هذا المجال؟



٭ هناك كثير من العرائس والزبونات يحضرن صورا رغبة في تنفيذها، لكني اذا رأيت أنها لا تناسبهن أكيد أقوم بإقناعهن باللوك المناسب لهن.



ما المشكلة التي قد تعانين منها مع السيدات؟



٭ عدم العناية ببشرتهن، حيث إن هناك نسبة كبيرة من السيدات لا يهتممن ببشرتهن، والمكياج يكون أجمل عندما يتم تطبيقه على بشرة صحية ونضرة.



وما النصيحة الاساسية التي تقدمينها لكل سيدة باحثة عن الجمال؟



٭ اهتمي ببشرتك لأن المكياج لا يخفي عيوب البشرة.



مشاريع جديدة



تعاملت مع نجمات كثيرات، من منهن تحبين وضع لمساتك على وجهها؟



٭ كل فنانة وإعلامية تعاملت معها لها جمالها الخاص، وتربطني بالجميع علاقات طيبة.



ومن الأسماء التي تتمنين العمل معها؟



٭ نادين نسيب نجيم وهيفاء وهبي.



حققت نجاحا استثنائيا في الخليج والكويت، ألم يحن الوقت لخوض المجال في مصر؟



٭ من الصعب جدا أن اترك حياتي هنا، ولكن لا احد يعرف المستقبل، لقد سافرت إلى مصر اكثر من مرة في دورات مكياج، وتعاملت مع فنانات كثيرات، والحمد لله بنيت سمعة طيبة بمصر.



من أسئلة المتابعين



الماركات التي لا تستغنين عنها؟



٭ أحب اكثر البراندات ماركتي، نارس، فنتي بيوتي، ميك اب فورايفر وأوفرا.



الألوان التي تفضلين استخدامها؟



٭ البيج الترابي والنود.



تفضلين المكياج الهادئ أم الصارخ؟



٭ الهادئ.