القاهرة ـ هالة عمران وناهد إمام



أعلن وزير المالية المصري د.محمد معيط أن مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التي تم إطلاقها اعتبارا من منتصف نوفمبر الماضي، بدأت صرف مستحقاتها، التي بلغت 1.2 مليار جنيه لـ 500 شركة، قائلا: صرفنا نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 حتى الآن.



جاء ذلك خلال رئاسة رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي امس اجتماعا بحضور د.محمد معيط وزير المالية لاستعراض ملفات عمل الوزارة.



وأكد وزير المالية أن ذلك يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.



وأضاف وزير المالية بصفته رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه يجرى حاليا دراسة مد مظلة التأمين الصحي الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقا للمحددات التي سيتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين بما يصحبها من موجة تضخمية حادة.



وأشار إلى أن هناك تكليفا رئاسيا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية بما يسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية.



وتطرق وزير المالية، خلال اللقاء، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والتي حددت ضوابط إصدار وزارة المالية الصكوك السيادية.