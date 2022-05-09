أحرز نانت لقبه الرابع في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على نيس 1-0 السبت على ملعب «ستاد دو فرانس» في ضاحية سان دوني الباريسية.

ويدين فريق «الكاناري» إلى قائده لودوفيك بلاس الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء (47). وهو اللقب الرابع لنانت بعد أعوام 1979 و1999 و2000 والأول بشكل عام منذ أن توج بلقبه الثامن في الدوري الفرنسي عام 2001.

وقد سمح له هذا الفوز بحجز مركز له في دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في الموسم المقبل.



وبلغ نانت المباراة النهائية بعدما أقصى موناكو من نصف النهائي بركلات الترجيح 4-2 إثر تعادلهما 2-2، فيما جرد نيس باريس سان جرمان، المتوج مؤخرا بطلا للدوري للمرة العاشرة في تاريخه، من لقبه في دور ثمن النهائي بفوزه عليه 6-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبا في ثمن النهائي، ليعود ويقصي مرسيليا 4-1 في ربع النهائي وفيرساي من الدرجة الثانية 2-صفر في المربع الذهبي.

ويسعى فريق الـ «كاناري» للتصالح مع أمجاده الماضية بإشراف لاعبه السابق ومدربه الحالي أنطوان كومبواريه (1983-1990).

ووضع نانت حداً لإخفاقاته بمواجهة نيس، اذ قبل هذه الأمسية لم ينجح في الفوز في مواجهاتهما الـ 11 الأخيرة في مختلف المسابقات سوى مرة واحدة مقابل 3 تعادلات و7 هزائم.

وقال مدرب نيس كريستوف غالتييه بعد الخسارة «نشعر بخيبة أمل، عندما تصل إلى النهائي للحصول على هذه الكأس الرائعة، فإنك تفعل كل ما هو ممكن لمحاولة الفوز بها»، مضيفا: ما يؤسفني، أنه على المستوى الهجومي، فقدنا الكثير من التعاون الفني، لم نحقق نجاحا كبيرا، كان هناك الكثير من التسرع في أسلوب للعب، إنه لأمر مؤسف للغاية وخيبة أمل كبيرة جدا.

من جهة أخرى، وفي مباراة واحدة أقيمت السبت ضمن منافسات المرحلة الـ 36 للدوري الفرنسي، تغلب ستراسبورغ على مستضيفه ستاد بريست 1-0.