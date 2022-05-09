قالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن ملايين الأطفال السوريين يعيشون في خوف وحاجة وعدم يقين، سواء في داخل سورية أو في دول الجوار.



وأشارت في بيان إلى أن «أكثر من 6.5 ملايين طفل في سورية يحتاجون إلى المساعدة، وهو أعلى رقم جرى تسجيله منذ بداية الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من 11 عاما».



ولاتزال نهاية الأزمة في سورية بعيدة المنال، بحسب المديرة الإقليمية لليونيسف التي ذكرت أنه «في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام فقط، قتل وأصيب 213 طفل في سورية».



كما أوضحت أنه جرى التحقق من مقتل وإصابة أكثر من 13 ألف طفل منذ بداية الحرب في العام 2011.



أما في البلدان المجاورة لسورية، فوضع اللاجئين السوريين ليس أفضل حالا. إذ تعاني تلك البلدان بما فيها لبنان، من ضغوطات بسبب عدم الاستقرار السياسي والهشاشة، ويعتمد حوالي 5.8 ملايين طفل على المساعدة، حيث يعانون من الفقر والمصاعب.



وقالت خضر إن احتياجات الأطفال داخل سورية والدول المجاورة آخذة في الازدياد، موضحة أن العديد من العائلات تكافح لتأمين نفقاتها المعيشية.



وأضافت: «ترتفع أسعار المواد الأساسية ومن ضمنها المواد الغذائية، ويعود ذلك جزئيا كنتيجة للأزمة في أوكرانيا».



وأوضحت أنه في غضون ذلك «يتضاءل تمويل العمليات الإنسانية بسرعة». إذ لم تتلق اليونيسف، قبل مؤتمر بروكسل السادس حول سورية والمنطقة المقرر عقده اليوم وغدا، سوى أقل من نصف احتياجاتها التمويلية لهذا العام.



وتأكيدا على الصعوبات التي تحدثت عنها، اسفر انفجار عبوة ناسفة في بلدة «الفقيع» بريف درعا الشمالي عن مقتل طفلين أمس.



وجددت اليونيسف مناشدتها كل أطراف النزاع، ومن لهم تأثير عليهم، التوصل إلى حل سياسي للأزمة من أجل أطفال سورية ومستقبلهم..وقالت إنه «في ظل غياب مثل هذا الحل، يجب الاستمرار في دعم الاستجابة الإنسانية داخل سورية والدول المجاورة».