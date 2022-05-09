قام الرئيس السوري بشار الأسد امس بزيارة نادرة إلى العاصمة الإيرانية طهران التقى خلالها مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.



وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» ان اللقاءات تناولت العلاقات التاريخية التي تجمع سورية وإيران والقائمة على مسار طويل من التعاون الثنائي والتفاهم المشترك حول قضايا ومشاكل المنطقة والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأكد الأسد خلال لقائه خامنئي أهمية الاستمرار في التعاون من أجل عدم السماح لأميركا بإعادة بناء منظومة الإرهاب الدولية التي استخدمتها للإضرار بدول العالم وخاصة دول المنطقة طوال العقود الماضية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة اليوم أضعف من أي وقت مضى.



ولفت الرئيس السوري إلى أن القضية الفلسطينية اليوم تعيد فرض حضورها وأهميتها أكثر فأكثر في وجدان العالم العربي والإسلامي بفضل تضحيات أبطال المقاومة.



ووصف الأسد إيران قيادة وشعبا بالبلد الشقيق والصديق والشريك الوفي، معتبرا أن النهج الذي تتبعه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية لا يخدم مصلحة إيران وسورية فقط بل كل دول المنطقة وشعوبها.



من جانبه، أكد خامنئي بحسب بيان على موقعه، أن العلاقات بين طهران ودمشق «حيوية» و«ينبغي بذل مزيد من الجهود المشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين أكثر فاكثر».



وشدد على استمرار إيران في دعمها لسورية لاستكمال انتصارها واستعادة باقي الأراضي الخارجة عن سيطرتها، معتبرا أن سورية تحقق انتصارات تاريخية بفضل ثبات وشجاعة رئيسها وقوة وصمود شعبها وجيشها.



وأضاف خامنئي مخاطبا الأسد: «ليس لدينا أدنى شك بأنكم قادرون على تحرير ما تبقى من الأراضي السورية وبقيادتكم سوف تبقى سورية موحدة، وعلينا أن نحافظ على العلاقة القوية التي تجمع بلدينا وشعبينا وهذا مفيد ليس لبلدينا فقط بل ضروري للمنطقة أيضا».



بدوره، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن بلاده لديها الإرادة الجادة في توسيع العلاقات بين البلدين وخاصة الاقتصادية والتجارية بشقيها العام والخاص، وهي ستستمر في تقديم كل أشكال الدعم لسورية وشعبها ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم، كما أنها ستبقى إلى جانب سورية لمساعدتها في تجاوز الصعوبات معتبرا أن أي معاناة لسورية هي معاناة لإيران، ووجه رئيسي حديثه للأسد قائلا: أنت مثل والدك تعتبر من وجوه جبهة المقاومة».



وتعود آخر زيارة قام بها الرئيس السوري لإيران إلى فبراير 2019، وكانت الأولى له إلى طهران منذ اندلاع الحرب السورية في عام 2011.



وإيران، الحليف الإقليمي الرئيسي لسلطة الأسد وتدعمه ماليا وأرسلت آلاف «المتطوعين» إلى سورية بإشراف أعضاء من الحرس الثوري، للقتال إلى جانب قواته في الحرب ضد مقاتلي المعارضة والميليشيات الكردية.