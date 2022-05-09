بيروت - منصور شعبان



أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنه «آن الأوان أن يستيقظ الشعب اللبناني»، داعيا المواطنين جميعا إلى الاقبال الكثيف للاقتراع لأنها لحظة التغيير.



وقال في عظة الأحد: «أن ينتخب المواطنون والمواطنات هو أن يوكلوا مصيرهم الى من يختارون، ولا يأمل شعب أن يحظى بحكومة جيدة اذا كان اختياره سيئا»، مشيرا إلى ان «المقترعين في الخارج بدا عليهم القهر لأنهم تركوا لبنان ولاحظنا انهم في عمر الشباب فهل تعي الجماعة السياسية اي لبنانيين هجرت؟»، منوها بدور الحكومة وجهود البعثات على حسن إدارة العملية الانتخابية.

وفيما يخص موضوع الجامعة اللبنانية، قال: «يؤلمنا ان نرى الجامعة اللبنانية تترنح بسبب إهمال السلطة السياسية، والمطلوب تسهيل تعيين العمداء وعلى الشركات التي احتفظت بمال PCR أن تسلمه لإدارة الجامعة بالدولار النقدي لتطويرها وإنصاف اساتذتها».



بدوره، خاطب متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران إلياس عودة، في عظة الأحد، اللبنانيين قائلا: «لا تتخلوا عن دوركم، وعبروا عن إرادتكم بحكمة ومسؤولية، بعيدا عن الانتهازية والاستزلام، لكي يبقى لبنان بلد الحرية والديموقراطية والإنسانية والعنفوان.

أعطوا صوتكم لمن يستحقه، من أجل استرجاع الدولة وهيبتها، من أجل ضمان مستقبل أبنائكم وكرامتهم، ومن أجل أن تعيشوا في وطن لا يحكمه الفساد ولا يسوده الظلم واللامبالاة».