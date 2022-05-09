محمد الجلاهمة



واصلت قوة الإطفاء العام ممثلة في قطاع الوقاية، والتي يرأسها اللواء خالد عبدالله فهد، أمس وأمس الأول حملاتها وجولاتها الميدانية لمواجهة التجاوزات والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، حيث قام رجال الإطفاء بجولة في سوق المباركية أسفرت عن اغلاق 4 محلات لعدم اتباعها شروط السلامة والوقاية والحريق.

كما أغلقت امس 4 منشآت في منطقتي شرق وجبلة للأسباب نفسها.



وقال اللواء خالد فهد إن الجولات تأتي بناء على توجيهات من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وفقا لخطط واستراتيجيات قوة الإطفاء العام لحماية الأرواح والممتلكات لتحقيق الأمن المجتمعي.