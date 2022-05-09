عاد شالكه العريق إلى الدرجة الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا» بعد عام من سقوطه إلى الثانية عقب فوزه السبت على ضيفه سان باولي 3-2 ضمن منافسات المرحلة 33 قبل الأخيرة.



ونجح شالكه في قلب الطاولة على سانت باولي بعدما تأخر بهدفين نظيفين بعد 17 دقيقة من صافرة البداية، ليعوض بطل ألمانيا 7 مرات آخرها عام 1958، ويتقدم 3-2 في الشوط الثاني الذي شهد طرد لاعبين للفريق الضيف.



ويدين شالكه بفوزه إلى مهاجمه الأوروغوياني رودريغو سالازار الذي هز شباك فريقه السابق في الدقيقة 78.



تقدم سانت باولي عبر الكرواتي إيغور ماتانوفيتش (9 و17)، قبل أن يطرد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، بعدما كان سبقه زميله مارسيل بيفوس إلى البطاقة الحمراء في الدقيقة 81.



ورد شالكه في الشوط الثاني ليعود من بعيد بهدفي سيمون تيرودي (47 من ركلة جزاء و71)، والثالث عبر سالازار.



وعزز شالكه مركزه في صدارة الدرجة الثانية برصيد 62 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن الثلاثي هامبورغ، ودارمشتاد، وفيردر بريمن التي تتنافس على المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى النخبة.



كما لم يفقد سان باولي حسابيا آماله الضئيلة بحجز مركز مباشر إلى الأولى، علما أن صاحب المركز الثالث يخوض ملحقا ضد صاحب المركز السادس عشر في «بوندسليغا».



إلى ذلك، وعلى الملعب الأولمبي في برلين، أهدر هرتا فرصة ضمان البقاء في «البوندسليغا» بخسارته أمام ضيفه ماينز بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الـ 33 للدوري الألماني.



وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق أربع نقاط عن شتوتغارت صاحب المركز الثالث من القاع، في الوقت الذي رفع فيه ماينز رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع.



وفي مباراة أخرى، فاز فولفسبورغ على مضيفه كولن 1-0.