القاهرة - خلود أبو المجد



تم أخيرا الكشف عن البوستر التشويقي الأول للفيلم المصري المنتظر «عمهم» والذي يتصدره النجم محمد إمام، ويشاركه بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما والدراما وهم هدي المفتي، محمد سلام، محمد أنور، محمد ثروت، سيد رجب، أيتن عامر، رياض الخولي، محمد لطفي وغيرهم.



الفيلم تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، توزيع Go Media، وسيعرض في صالات السينما في عيد الأضحى المقبل، وفي صالات الخليج والأردن والعراق وفلسطين ولبنان وشمال أفريقيا.



يحكي الفيلم قصة شاب مكافح وحالم، عشقه الأكبر الملاكمة، لكنه يواجه الكثير من الصعوبات في طريقه لتحقيق حلمه. الفيلم مختلف قائم على الدراما والأكشن والتشويق بأعلى مستوياته، وقد تم رصد أفضل التقنيات والإمكانات الإنتاجية لتصويره وتنفيذه.