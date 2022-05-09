قالت الشرطة الإسرائيلية وأطباء في مدينة القدس المحتلة إن شرطيا إسرائيليا طعن فيما أصيب المهاجم برصاص قوات الاحتلال.



جاء ذلك بعيد مقتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان «الشاب محمود عرام استشهد بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب حاجز جبارة العسكري».



من جانبها، ذكرت «القناة 12» الإسرائيلية ان قوات الاحتلال «أطلقت الرصاص على فلسطيني من قطاع غزة يقيم في الضفة الغربية اثناء عبوره من احدى فتحات جدار الفصل العنصري الى الأراضي المحتلة عام 1948، مشيرة إلى أنه أصيب بجروح وتم نقله الى المستشفى حيث أعلن عن وفاته هناك.



وأضافت ان 15 فلسطينيا أصيبوا في الأسابيع الأخيرة بعد إطلاق الجيش النار عليهم اثناء محاولتهم عبور خط التماس.