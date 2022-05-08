آلاء خليفة



ابلغت مصادر " الأنباء " ان امين عام جامعة الكويت بالانابة د.مرضي العنزي قد خاطب عمداء الكليات وعميد القبول والتسجيل وعميد شئون الطلبة بحصوص ما تم من مناقشات في اجتماع لجنة العمداء فيما يتعلق بالبند رقم 19 والخاص بمقترحات تطوير نظام العمل بالفصل الصيفي، وهي كالتالي:



العودة للعمل بلائحة الدراسات الصيفية الصادر بها قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم 74 بتاريخ 5-4-2017.



العمل بلائحة الدراسات الصيفية المعدلة بموجب قرار مجلس الجامعة في اجتماعه رقم 8/2021 بتاريخ 14-9-2021 مقترح الفصول المتعددة في الفصل الصيفي.



وأشارت المصادر الى ان مجلس الجامعة في اجتماعه رقم 8 / 2021 والمنعقد بتاريخ 14-9-2021 وافق على تعديل المادة الثامنة من لائحة الدراسات الصيفية الخاصة بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الاكاديمية المساندة وذلك في ضوء زيادة عدد مقاعد الطلبة المتقدمين بطلب الالتحاق بجامعة الكويت للعام الجامعي 2021-2022 وطلب دعم ميزانية الجامعية واعتماد ميزانية اضافية عاجلة من قبل وزارة المالية.

وأشارت المصادر الى ان هناك 3 مقترحات مطروحة وهي العودة للعمل بلائحة الدراسات الصيفية الصادر بها قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم 74 بتاريخ 5-4-2017 ، ومقترح العمل بلائحة الدراسات الصيفية المعدلة بموجب قرار مجلس الجامعة في اجتماعة رقم 8/ 2021 بتاريخ 14-9-2021 ، بالإضافة الى مقترح الفصول المتعددة في الفصل الصيفي.



وذكرت المصادر أنه خلال اجتماع مجلس الجامعة السابق اوضح عميد كلية الدراسات العليا ان قرار مجلس الجامعة المشار اليه قد اتخذ في ضوء ازمة قبول الاعداد الزائدة من خريجي الثانوية العامة وارتبط معه طلب الجامعة زيادة دعم ميزانية الجامعة واعتماد ميزانية اضافية عاجلة من قبل وزارة المالية.



اما مدير الجامعة فاشار الى اهمية اخذ رأي الأقسام العلمية والكليات للنظر في المقترحات المطروحة واختيار العمل بالنظام الامثل لهم من اللائحة السابقة او المعدلة.



وافادت المصادر بأنه تم عرض المقترحات الثلاثة للفصل الصيفي للعام الجامعي 2021-2022 على العمداء اعضاء اللجنة، وعلى ما تقدم وافق اغلب عمداء الكليات على استمرار العمل بالمقترح الثاني وهو العمل بلائحة الدراسات الصيفية المعدلة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 8-2021 بتاريخ 14-9-2021 حيث وافق عليه كل من كليات ( التربية – العلوم الاجتماعية – العلوم الادارية – الاداب – الحقوق – الدراسات العليا – طب الاسنان ).



واوضحت المصادر ان هناك كليات لا تنطبق عليها لائحة الدراسات الصيفية، وهي كليات ( الطب – الصحة العامة – الصيدلة) .



وافادت المصادر بأن اللجنة اوصت بالموافقة على تطبيق قرار مجلس الجامعة في اجتماعه رقم 8-2021بتاريخ 14-9-2021 بشأن لائحة الدراسات الصيفية المعدلة وذلك اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2021/2022 بعد اخذ رأي الأقسام العلمية والكليات وإحالة مقترح الفصول المتعددة في الفصل الصيفي الى كليات الجامعة لإبداء الرأي بالتنسيق مع الاقسام العلمية.



واوضحت المصادر ان الأمين العام طلب موافاته بالرد متضمنا محاضر اجتماعات الأقسام العلمية والكليات وذلك بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 11-5-2022 لعرضه في اجتماع مجلس الجامعة المقبل.