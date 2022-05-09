بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة والتي تكللت بالتوفيق سائلا سموه الباري جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، سائلا سموه المولى تعالى أن يمتعه بوافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ببرقية تهنئة مماثلة.