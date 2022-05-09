عبدالعزيز الفضلي

افتتح رئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق الغانم، الملتقى الكشفي العربي والذي تستضيفه الكويت بمشاركة 19 دولة عربية و170 كشاف وكشافة .

وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب حفل الافتتاح: "اننا في هذا الوقت بامس الحاجة لمثل هذه المبادرات التي تميز فيها اشقاؤنا العرب بصفة عامة والكويتيين بصفة خاصة"، مشيراً الى انه من خلال تنظيم هذا التجمع العربي وايضا البروتوكول الذي تم توقيعه بين الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والمعهد العربي للتخطيط من المؤكد بأنه سياتي بنتائج ايجابيه على المدى القصير والبعيد لتوحيد الصفوف العربية في كافه المجالات الكشفيه والبرلمانية.

واضاف الغانم ان هذا التجمع يثلج الصدر ومفخرة في ان نجد الشباب العربي مجتمعاً على ارض الكويت لتحقيق هدف، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الكشفي الهام، مثمناً في الوقت نفسه دور الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب برئاسة د.عبدالله الطريجي ومدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله على حسن تنظيم هذا الملتقي الذي يركز على اهمية تمكين الشباب العربي، مرحّباً بالمشاركين البرلمانيين العرب من المحيط إلى الخليج في بلدهم الثاني الكويت.