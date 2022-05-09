خضع المرشحان لمنصب رئيس الوزراء الأسترالي المقبل، لمناقشات ساخنة بشأن قضايا تكلفة المعيشة والفساد وارتفاع التضخم في مناظرة ثانية لهما قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 21 أيار/مايو.

وخلال المناظرة، التي عقدت في سيدني مساء الأحد، انزلقت المحادثة في كثير من الأحيان إلى مباراة صراخ بين رئيس الوزراء سكوت موريسون وزعيم حزب العمال المعارض أنتوني ألبانيز، حيث اتهم كل منهما الآخر بأنه غير مناسب لقيادة أستراليا بعد الانتخابات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعرض موريسون لانتقادات بسبب تعامله مع جائحة كوفيد.19- وعندما سأله ألبانيز عن تصريحاته في عام 2021 بأن برنامج التطعيم "لم يكن سباقا"، قال رئيس الوزراء إنه كان مخطئا في استخدام هذه الكلمات.

وأكد موريسون: "لقد كان سباقا، وما كان ينبغي لنا أن نصفه بهذه العبارات".

وفي الوقت نفسه، واجه ألبانيز تساؤلات حول دعم حزبه السابق لعلاقة أوثق مع بكين وعدد من الهفوات في الأسابيع الأولى من حملته. وتجادل الزعيمان حول من سيكون أكثر احتمالا للقيام بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، حيث ادعى موريسون أنه لم ير الفساد في حزبه قط.

ومع تحول عدد متزايد من الناخبين إلى أحزاب صغيرة، هناك احتمال ألا يفوز أي من المرشحين بأغلبية المقاعد في البرلمان المؤلف من 151 مقعدا، مما يجبر أستراليا على تشكيل حكومة أقلية.