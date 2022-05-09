خلصت نتائج استطلاع حديث أجرته مجموعة بحثية تابعة لوزارة الصحة اليابانية أن نحو 10% من الذين دخلوا المستشفى لاصابتهم بفيروس كورونا مازالوا يعانون من آثاره بعد عام من خروجهم.

وذكرت صحيفة جابان توداي أن الاستطلاع توصل إلى أن العرض الأكثر شيوعا كان انخفاض القوة العضلية بنسبة 4ر7% ، يليه صعوبة في التنفس بنسبة 4ر4% والخمول بنسبة 5ر3%.

وشمل الاستطلاع 693 شخصا عانوا من أعراض متوسطة إلى حادة لفيروس كورونا، وجرى نقلهم إلى المستشفيات في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 2020 وتموز/يوليو .2021

وبلغت نسبة الأشخاص الذين استمروا في التردد على منشآت طبية للحصول على مشورة طبية بسبب معانتهم من الأعراض التي يبدو أنها مستمرة بعد عام من خروجهم من المستشفى 8ر9%.

وقال اكيهيتو يوكوياما، المسؤول بوزارة الصحة إنه على الرغم من تراجع نسبة الاشخاص الذين يشتكون من استمرار أعراض الاصابة بفيروس كورونا مع مرور الوقت، فإن الاثار الجانبية طويلة المدى مستمرة" عند البعض".

وأضاف يوكوياما" من المهم تجنب الاصابة بالعدوى" حيث حث المواطنين على الحصول على التطعيم واتباع إجراءات السلامة.