قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، إن روسيا تملك مخزونا كافيا من الذخيرة والصواريخ الحديثة عالية الدقة من أجل تنفيذ جميع المهام المسندة للقوات المسلحة الروسية.

وأعلن بوريسوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - أن جميع أنواع الأسلحة عالية الدقة لدى الجيش الروسي أكدت خصائصها القتالية، كاشفا عن أن العمل جار لإنشاء صواريخ فرط صوتية من الجيل الجديد تفوق خصائصها التقنية خصائص صواريخ متقدمة للدول الرائدة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه روسيا بعيد النصر في الحرب العالمية الثانية، والذي يعد يوما كبيرا ومناسبة وطنية مهمة.