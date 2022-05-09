أظهرت صناعة السياحة في الأردن التي تأثرت بجائحة كورونا بوادرانتعاش في الربع الأول من العام الحالي 2022 وخاصة عطلة عيد الفطر، في أعقاب قيام وزارة السياحة والأثار وهيئة تنشيط السياحة بحملات ترويج ضخمة لملف السياحة في المملكة وإلغاء قيود جائحة كوفيد -19.

وقالت محررة الأخبار الاقتصادية في المؤسسة الصحفية الأردنية عبير نعمان لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن جميع الأرقام الاحصائية تشير إلى أن قطاع السياحة يمر بمرحلة انتعاش وذلك بعد أن شهد موسم العطلات خلال عيد الفطر زيادة كبيرة في عدد الزوار إلى مختلف المواقع الأثرية والسياحية في جميع أنحاء البلاد ، في حين تجاوزت معدلات الإشغال في فنادق مدينة العقبة جنوب الأردن ومنطقة البحر الميت 55 كلم غرب العاصمة عمان 90 بالمائة .

وأشارت عبير نعمان إلى مساهمة السياحة بنسبة 14٪ في الناتج المحلي الإجمالي الأردني ، ودعت إلى مزيد من الجهود الترويجية لتنشيط السياحة وتحفيز الفنادق والمطاعم واستخدام وسائل النقل.

وأفادت وكالة أنباء الأردنية (بترا) أن المواقع الأثرية والسياحية في الأردن استقبلت نحو 190 ألف زائر من داخل الأردن وخارجه خلال عطلة العيد التي استمرت أربعة أيام .

بدوره قال المتحدث باسم وزارة السياحة الأردنية أحمد الرفاعي لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، إن إيرادات السياحة الأردنية ارتفعت بنسبة 251 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2022 ، لتصل إلى 893 مليون دولار أمريكي.

في غضون ذلك ، زار نحو 780 ألف شخص المملكة الأردنية في الربع الأول من العام الحالي ، بزيادة 298 في المائة على أساس سنوي ، حسبما أفادت قناة المملكة الاخبارية المملوكة للدولة ، نقلا عن وزير السياحة الأردني نايف فايز.

ونقل عن الوزير قوله "نحن نسير على الطريق الصحيح نحو انتعاش السياحة وتجاوزنا أهدافنا للربع الأول بالفعل".

وبحسب الرفاعي ، ساهمت الحملات الترويجية الضخمة للوزارة وتعديل القيود المتعلقة بوباء كورونا في المملكة بعد حالة التعافي.

وبحسب أرقام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ، بلغ عدد العاملين في صناعة السياحة عام 2020 نحو21 ألف عامل منهم 73 بالمئة أردنيون.

من جانبه قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي ، إن إشغال الفنادق قد يستمر في الزيادة في المستقبل القريب ، بسبب إلغاء القيود المفروضة على مرض فيروس كورونا واعتدال المناخ في المملكة.