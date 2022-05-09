قال اندي هالداني، كبير الاقتصاديين سابقا ببنك انجلترا إن أزمة التضخم في بريطانيا سوف تستمر لأعوام، وليس لأشهر، ويمكن أن تستمر حتى عام .2024

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هالداني، الذي كان ضمن أول من حذروا من ارتفاع الأسعار بعد جائحة كورونا العام الماضي، لشبكة " ال بي سي" اليوم الاثنين إن ارتفاع التضخم فاق أسوأ مخاوفه، كما قال إنه كان يأمل أن يتخذ البنك مزيدا من الاجراءات السريعة لمواجهة الأزمة.

وأضاف" نحن ننظر الآن لمعدلات تضخم مرتفعة، ليس مثل السبعينيات، ولكنها في الطريق لذلك". وأضاف هالداني، الذي ترك بنك انجلترا عام 2021" المسألة ليست فقط إنني أعتقد أن مستوى التضخم مرتفع، ولكني خائف، أن المستوى المرتفع سوف يستمر لبعض الوقت. هذا المستوى لن يأتي ويذهب خلال أشهر، أعتقد أن الأمر سوف يستمر لأعوام وليس أشهر".

وكان هالداني أول مسؤول ببنك انجلترا يدعو لتشديد السياسة عقب الجائحة، كما دافع عن تقليص هدف برنامج شراء السندات مطلع أيار/مايو .2021