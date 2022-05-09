عقدت اللجنة المشتركة من البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية اجتماعاً اليوم للتحضير لعقد المنتدى العربي حول "تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية: التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك"، المقرر عقده يوم 23 من شهر مايو الحالي.

بحث الاجتماع، الذي عقد بحضور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي والدكتور ناصر القحطاني مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية وعدد من أعضاء البرلمان العربي، التحضيرات الجارية لعقد المنتدى؛ من حيث الجدول الزمني وجدول الأعمال والمحاور التي سيناقشها المنتدى وقائمة المشاركين.

ووفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي فإن المنتدى يأتي بمبادرة من البرلمان العربي وتعاون بناء مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في توقيت يشهد فيه العالم وضعاً اقتصادياً صعباً ويسعى الجانبان من خلاله إلى تعزيز كل سبل التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

يشهد المنتدى الذي يعقد لأول مرة مشاركة رفيعة المستوى من جانب الوزراء المعنيين بالاقتصاد والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة من عدد من الدول العربية ورؤساء هيئات الاستثمار وشخصيات بارزة وعدد من رجال الأعمال والأكاديميين في الدول العربية والمسؤولين والخبراء بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى واقع منطقة التجارة الحرة العربية، والتجارب العربية في التجارة البينية ودور القطاع الخاص، وتيسير التبادل التجاري من واقع التوجهات العالمية والتجارب العربية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز التضامن بين الأقطار العربية وتحقيق التنمية المرجوة والرخاء لشعوب المنطقة العربية، وكذلك المستجدات والتطوّرات على الساحتين الدولية والإقليمية فيما يتعّلق بتداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية.