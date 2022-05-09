فاز الفيلم الأردني "فرحة" للمخرجة الشابة دارين سلّام بجائزة لجنة التحكيم في الدورة الـ12 من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم /الإثنين/، أن المخرجة وكاتبة الفيلم استلمت الجائزة من لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، والتي ضمّت المخرج المصري هاني لاشين، والممثل السوري جمال سليمان، والمنتجة المغربية رشيدة السعدي، والمخرج والممثل اللبناني جورج خباز، والمخرجة والممثلة السعودية عهد كامل، بحضور رئيس ومؤسس المهرجان محمد قبلاوي.

وتأتي هذه الجائزة الجديدة لفيلم "فرحة" بعد حصوله على 3 جوائز في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في شهر فبراير الماضي بالإضافة إلى حصوله على جائزة تقديرية خاصة من لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية بنهاية عام 2021.

كان المهرجان الذي يختتم فعالياته مساء اليوم، افتتح عروض دورته بالفيلم الأردني "بنات عبد الرحمن"، للمخرج زيد أبو حمدان وبطولة صبا مبارك، وحنان حلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا.