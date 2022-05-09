رفضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، دعوات من جانب موظفي البنك، للربط بين زيادة الرواتب والتضخم الذي وصل إلى مستوى قياسي في منطقة اليورو ويتجاوز بكثير الحد الأدنى لزيادة الأجور التي تمت هذا العام، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين.

وقالت لاجارد في رسالة ، اطلعت عليها "بلومبرج"، أرسلتها عبر بريد إلكتروني في الخامس من أيار/مايو لموظفي البنك، إنها فهمت أن البعض "مصاب بخيبة أمل" بسبب زيادة الاجور التي تمت هذا العام، لكنها أكدت على أن التعديلات المستقبلية يجب أن تكون "معقولة".

من ناحية أخرى، رفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على الامر.