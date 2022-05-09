قال خبراء في الطبيعة إن أفيال الغابات المهددة بالإنقراض تلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على الغابات المطيرة التي تعتبر موائل حيوية للحياة البرية ومخزونات الكربون.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية للأنباء أن المسؤولين في الجابون، وسط القارة الإفريقية، ينفذون إجراءات في محاولة لحماية الأفيال وحيوانات برية أخرى مثل الغوريلا والشمبانزي وغابات حوض الكونغو المطيرة الغنية بالكربون.

وتتفاوت هذه الإجراءات بداية من المناطق المحمية والحراجة المستدامة إلى تعزيز السياحة البيئية وتركيب أسوار كهربائية لإبقائها بعيدة عن المحاصيل وبالتالي الاصطدام بالبشر.

وقدر مسح أجرته وكالة المتنزهات الوطنية في الجابون وحماية الحياة البرية العام الماضي أن هناك 95 ألف فيل غابات أفريقي فى الجابون.

ويعتبر هذا الرقم أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا، مما يجعلها معقلا لهذه الأنواع، التي عانت من انخفاضات حادة في مناطقها في وسط القارة الإفريقية، والذي يرجع إلى حد كبير إلى الصيد الجائر من أجل الحصول على العاج.

وذكر المسح أيضا أن ما يقدر بما بين 60 إلى 70 % من أفيال الغابات الأفريقية في العالم، وهي نوع مختلف عن أفيال السافانا في القارة، تعيش في الجابون، وتنتشر في 90 % من مساحة البلاد.