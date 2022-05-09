ودَّع الجزء الثالث من مسلسل "رامي"، موقع التصوير (اللوكيشن)، ليكون هذا الموسم هو الثالث للمسلسل مع شبكة "هولو" (Hulu) الرقمية.

وقال الفنان إسماعيل شرف أحد المشاركين في المسلسل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله.. الانتهاء من تصوير الجزء الثالث من مسلسل رامي".

كانت شبكة "هولو" - وهي منصة رقمية متخصصة في البث عبر شبكة الإنترنت - قد أعلنت في شهر يوليو 2020 تعاقدها مع الفنان الأمريكي رامي يوسف - ذو الأصول المصرية - على تقديم موسم ثالث من مسلسل "رامي".

وكان رامي يوسف قد فاز بجائزة "جولدن جلوب" (Golden Globes) كأفضل ممثل عن دوره في الجزء الثاني من المسلسل، الذي ضم عشر حلقات عرضت على الشبكة، وقام ببطولته كل من رامي يوسف، ومحمد عامر، وهيام عباس، وديف مرهج، وليث نقلى، ومي كالاموى، وستيف واى، ومولي جوردون، وكارولين باسو، وروزالين الباى، وبورنا جاجاناثان.

يذكر أن رامي يوسف، البالغ من العمر 28 عاما، هو مؤلف مسلسل "رامي" والمنتج المنفذ له، بالإضافة إلى أنه بطل الرواية، ويدور العمل حول طفولة يوسف، ويتحدث عن شاب مصري أمريكي يكتشف هويته كجيل أمريكي ثانٍ، كما يكشف عن الطفل الذي ولد بالولايات المتحدة الأمريكية لأبوين مصريين، وبالتالي يتناول عددا من القضايا الاجتماعية والثقافية والدينية.

يشارك في الجزء الثالث من مسلسل "رامي" كل من رامي يوسف، وهيام عباس، وعمرو واكد، ومي القلماوي، ولايث ناكلي، وروزالين البيه، وخالد منصور، وشادي ألفونس، وبطرس غالي، وسلوى محمد علي، ورضا إدريس، وإسماعيل شرف، وهو من تأليف رامي يوسف، وإخراج شيرين دعيبس وكريستوفر ستورر.