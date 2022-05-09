ذكرت وسائل إعلام إندونيسية أن رجلا كنديا نجا بعد أن سقط من ارتفاع 50 مترا من فوق جسر بعد محاولته التقاط صورة لغروب الشمس في جزيرة بالي السياحية الإندونيسية.

وتم انتشال الرجل 35/ عاما/ ويدعى سادري أليساندرو، من قاع جرف بعمق 50 مترا في قرية بيتشاتو جنوب البلاد، بعد جهود إنقاذ استمرت ساعة واحدة، حسبما ذكرت بوابة "كومباس.كوم" الإخبارية.

وصرح جيدى دارمادا رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بالي بأن الرجل أصيب بجروح في الرقبة وعدة كدمات جراء سقوطه.

وكان السكان المحليون الذين مروا بجانب الجسر قد ارتابوا بعد العثور على دراجة نارية متروكة ومحركها يعمل، على الجسر، وهو مكان شهير لالتقاط صور لغروب الشمس، وأبلغوا الشرطة بذلك.