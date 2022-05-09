حذر الرئيس التنفيذي لشركة /تسلا/ إيلون ماسك من أن اليابان ستفنى ما لم تعكس اتجاه انخفاض معدل المواليد؛ وذلك ردا على تغريدة لوكالة أنباء كيودو اليابانية والتي أشارت إلى أن عدد سكان البلاد شهد أكبر انخفاض على الإطلاق في عام 2021.

وقال ماسك -الذي استحوذ مؤخرا على موقع /تويتر/- إنه "ما لم يتغير شيء ما يؤدي إلى تجاوز معدل المواليد لمعدل الوفيات، فإن اليابان ستتوقف في النهاية عن التواجد، وستكون هذه خسارة كبيرة للعالم"، وذلك في منشور على حسابه على الموقع.

وكان ماسك قد أشار عدة مرات في وقت سابق إلى قلقه بشأن ما وصفه ب"الانهيار" السكاني العالمي باعتباره أكبر خطر محتمل على الحضارة الإنسانية.

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ إلى أن تصريحات ماسك جاءت ردا على تغريدة نشرتها الوكالة في أبريل الماضي أفادت بأن عدد سكان اليابان انخفض بمقدار قياسي بلغ 644 ألف شخص إلى ما يزيد قليلا على 125.5 مليون في عام 2021، وهو ما يمثل العام الحادي عشر على التوالي من التراجع، وهو الانخفاض الأكبر منذ عام 1950، عندما أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة.

وبذلت الحكومة اليابانية جهودا كبيرة لمكافحة تحديات تقدم السكان في العمر وانخفاض القوة العاملة، إذ تأمل في تخفيف النقص في العمالة من خلال محاولة زيادة العمال الأجانب في ظل نظام تأشيرة مريح.