ذكرت صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، أن الدولي الفرنسي بول بوجبا، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، رفض الانتقال إلى صفوف نادي مانشستر سيتي، مراعاة لشعور جماهير اليونايتد.

وأوضحت الصحيفة إن بوجبا صاحب الـ28 عاما، معجب للغاية باللعب تحت قيادة المدير الفني للسيتي بيب جوارديولا، إلا أن تقديره لجماهير مانشستر يونايتد منعه من أن يتخذ قرار الذهاب إلى المنافس المحلي الأبدي.

ووردت أنباء في الفترة الماضية حول إمكانية عودة بوجبا إلى يوفنتوس في الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم خط الوسط في الموسم المقبل، للعودة والمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية من جديد إلا أن يوفنتوس رفض هذه التقارير.

وارتبط اللاعب بالخروج من ملعب أولد ترافورد حيث لا توجد لديه نية لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد، وسط اهتمام كبير من باريس سان جيرمان الفرنسي والأندية الإسبانية مثل ريال مدريد وبرشلونة أو العودة إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي مع ناديه الإنجليزي في يونيو المقبل، وكان بإمكانه التفاوض مع أي فريق منذ يناير الماضي ولهذا تسعى الفرق لضمه دون تكلفة نهائيًا من حيث الشراء، ويتكفل النادي الذي سينتقل إليه براتبه فقط.