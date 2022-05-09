سجلت شركة "بيونتيك" الألمانية المطورة للقاح مضاد لكورونا زيادة كبيرة في المبيعات والأرباح في الربع الأول من العام الجاري.

وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة ماينتس الألمانية اليوم الاثنين أنها حققت صافي أرباح بقيمة نحو 70ر3 مليار يورو في الربع الأول من هذا العام، مقابل نحو 13ر1 مليار يورو في الربع الأول من عام .2021

ووفقا للبيانات، ارتفعت المبيعات من 05ر2 مليار إلى 37ر6 مليار يورو.

وأكدت بيونتيك توقعات مبيعاتها للقاح كورونا في العام المالي الحالي، والتي تتراوح بين 13 مليار و17 مليار يورو.

وبحسب البيانات، لا تزال بيونتيك وشريكتها الأمريكية في تطوير اللقاح "فايزر" تدرسان إصدارات لاحقة محتملة من لقاح كورونا الحالي. ويتعلق الأمر، من بين أمور أخرى، بلقاح مرشح يستهدف المتحور "أوميكرون"، وما يسمى باللقاحات ثنائية التكافؤ التي تستهدف أوميكرون وسلالات أخرى من كورونا. وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يتم تحديث البيانات من التجارب السريرية التي بدأت في كانون الثاني/يناير الماضي "خلال الأسابيع المقبلة وإتاحتها للسلطات التنظيمية".

وفي السنة المالية الماضية، حققت "بيونتيك" أرباحا صافية بلغت حوالي3ر10 مليار يورو. وبلغت المبيعات ما يقرب من 19 مليار يورو.