تقدم الفنان أحمد مكي بالشكر لفريق عمل مسلسل " الكبير أوى 6 "الذى عرض في سباق المسلسلات الدرامية في شهر رمضان الماضي .

وقال مكي عبر صفحته الشخصية على موقع "انستجرام "ألف شكر على المجهود الجبار ده ..ربنا يسعدكم وتسلم إديكم".

وتدور أحداث "الكبير أوى6 " بتعرض الكبير للعديد من المتغيرات على الصعيد الأسري والتي يحاول خلالها رعاية ابنيه، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة.

المسلسل بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.