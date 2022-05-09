أكد الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية علي محمد الماجد استعداد مملكة البحرين التام لاستضافة للبطولة الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة 2022 خلال الفترة من 16 إلى 21 مايو الجاري.

وأشاد الماجد - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، بدور الاتحاد البحريني للريشة الطائرة والإسكواش في تنظيم هذه البطولة بالتعاون مع اللجنة البارالمبية البحرينية لما لها من أهمية كبيرة للرياضات التي تخص ذوي العزيمة وتعمل على دعم الخطة الاستراتيجية للجنة البارالمبية البحرينية، مشيرا إلى المكانة العالية والمرموقة للمملكة وقدرتها الفائقة على تنظيم مختلف الأحداث الرياضية.