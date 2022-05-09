انتخب الاتحاد الألماني للنقابات العمالية (دي جي بي) خلال مؤتمره العام النائبة في البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ياسمين فهيمي، لتولي رئاسة الاتحاد.

ووحصلت فهيمي 54/ عاما/ على 2ر93% من أصوات مندوبي الاتحاد، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى قيادة الاتحاد.

وتُجرى الانتخابات في الاتحاد بصورة دورية كل أربع سنوات. وبدأ المؤتمر العام الثاني والعشرون للاتحاد أمس الأحد بخطاب من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

ويغادر الرئيس الحالي للاتحاد، راينر هوفمان، منصبه لأسباب تتعلق بالعمر.

وكانت فهيمي، المنحدرة من أصول إيرانية، شغلت لسنوات طويلة منصب أمينة سر لاتحاد نقابات الصناعات التعدينية والكيماوية والطاقة (IG BCE).

يُذكر أن فيهمي شغلت منصب وكيلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية قبل دخولها للبرلمان الاتحادي (بوندستاج) كنائبة منتخبة بالصوت المباشر في تشرين الأول/أكتوبر عام .2017