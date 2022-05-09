ناشدت سنغافورة الشركات تعيين المزيد من الموظفين المحليين، مع استمرار أسوأ نقص في العمالة تشهده المدينة منذ أكثر من عقدين بسبب تراجع العمالة الأجنبية نتيجة وباء كورونا وتخفيف القيود المفروضة لمكافحة الفيروس.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال وزير القوى العاملة تان سي لينج في البرلمان اليوم الاثنين إن الشركات التي تواجه نقصا في العمالة يجب أن تستفيد من المصادر المتاحة من العمالة المحلية لبناء القوى العاملة لديها.

وقال تان: "نتوقع أن تتراجع قيود سوق العمل في الأشهر المقبلة مع عودة العمالة غير المقيمة بعد تخفيف كبير للقيود على الحدود".

وشددت سنغافورة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الأشهر الأخيرة قواعد الاستعانة بالعمالة الأجنبية التي تعتمد عليها بشكل كبير في معظم القطاعات، حتى مع تحذير اقتصاديين من مؤسسة "مورجان ستانلي" ومجموعة "ماي بنك انفستمنت" المصرفية من أن يؤدي تقييد قدوم العمالة إلى زيادة التضخم، والذي تسارع إلى أعلى معدل خلال عقد من الزمن في آذار/مارس.