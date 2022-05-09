توقع أكثر بقليل من نصف الكوريين الجنوبيين أداء جيدا للرئيس القادم يون سيوك-يول في شؤون الدولة، وفقا لنتائج استطلاع حديث للرأي نشرت اليوم الاثنين قبل يوم واحد من تنصيبه.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة ريال متر وشمل 2014 شخصا يزيد عمرهم على 18 عاما في الفترة من الاثنين إلى يوم الجمعة الأسبوع الماضي (باستثناء يوم الخميس)، توقع 4ر51% أن يؤدي يون أداء جيدا، مقابل 6ر44% أبدوا توقعات سلبية.

وارتفعت التوقعات الإيجابية بشأن أداء يون 7ر1 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه، بينما انخفضت التوقعات السلبية 1ر0 نقطة مئوية.

ومن ناحية أخرى، تراجعت نسبة التقييمات الإيجابية بشأن أداء الرئيس المنتهية ولايته مون جيه-إن 4ر1 نقطة مئوية إلى 4ر41%، بينما زادت نسبة التقييمات السلبية بمقدار 4ر1 نقطة مئوية إلى 55%.

وقالت ريال متر إن متوسط التقييمات الإيجابية والسلبية بشأن أداء مون في استطلاعات الرأي الأسبوعية على مدى السنوات الخمس الماضية بلغ 9ر51% و5ر43% على الترتيب.

وكانت التقييمات الإيجابية بشأن أداء مون قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في الأسبوع الرابع من أيار/مايو عام 2017 في أعقاب تنصيبه إلى 1ر84%، بينما سجلت التقييمات السلبية أعلى مستوى لها في الأسبوع الثالث من نيسان/أبريل عام 2021 لتصل إلى 63% متأثرة بالسياسات العقارية.

وبلغ هامش الخطأ للاستطلاع زائد أو ناقص 2ر2 نقطة مئوية عند مستوى ثقة 95%.