زهران: مؤشرات الأداء للمجموعة تعكس التحسن في الربحية

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عقد بيت التمويل الكويتي (بيتك) البث المباشر للمؤتمر التحليلي لأداء مجموعة «بيتك» للربع السنوي الأول لسنة 2022.

وخلال كلمته في المؤتمر التحليلي، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، إن «بيتك» حقق صافي ربح للمساهمين بقيمة 69.5 مليون دينار للربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 39.0% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2022 نحو 7.55 فلوس. بزيادة قدرها 39.0% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي دخل التمويل للربع الأول من عام 2022 نحو 159.0 مليون دينار، بزيادة قدرها 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ مدينو التمويل كما في نهاية الربع الأول من عام 2022 نحو 11.9 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 496.5 مليون دينار أو 4.4% مقارنة بنهاية عام 2021. وبلغ حجم الاستثمار في الصكوك كما في نهاية الربع الأول من عام 2022 نحو 3.0 مليارات دينار، بزيادة قدرها 228.6 مليون دينار أو 8.4% مقارنة بنهاية عام 2021. وبلغ إجمالي الأصول كما في نهاية الربع الأول من عام 2022 نحو 22.2 مليار دينار أي بزيادة قدرها 375.3 مليون دينار أو 1.7% مقارنة بنهاية عام 2021. وبلغت حسابات المودعين 15.8 مليار دينار بنهاية الربع الأول من عام 2022. وبلغت حقوق المساهمين كما في نهاية الربع الأول من عام 2022 نحو 1.9 مليار دينار.

وأشار الرشود الى أن «بيتك» نجح في تحقيق نتائج مالية قوية ونمو في جميع المؤشرات المالية الرئيسية للربع الأول من عام 2022 على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، الأمر الذي يؤكد الإستراتيجية الفعالة ونجاح الخطط التي وضعها البنك.

وأضاف أن «بيتك» حافظ على نسب إيجابية من حيث العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، والربحية، وجودة الأصول بالإضافة إلى نسبة تغطية المخصصات، مبينا أن الأداء التنافسي لـ «بيتك» على مستوى المجموعة جذب المزيد من العملاء والمستثمرين.

وتابع الرشود: «بيتك» يتمتع بنسب سيولة عالية وجدارة ائتمانية ومحفظة تمويل متنوعة تدعم نمو أعماله وتعزز القدرات الاستثمارية والمالية للبنك في الكويت والدول التي تعمل فيها الشركات التابعة للمجموعة (تركيا والبحرين وألمانيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية)، مشيرا الى أن «بيتك» هو أكبر بنك إسلامي في الكويت وثاني أكبر بنك بشكل عام، بحصة سوقية بلغت 22.4% من الأصول المحلية في نهاية عام 2021.

وأوضح أن «بيتك» أثبت ريادته في المسؤولية الاجتماعية من خلال مساهماته المليونية في العديد من المبادرات الاجتماعية الاستراتيجية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية والطبية والإنسانية داخل الكويت وخارجها، معربا عن فخره بفوز «بيتك» بجائزة «المسؤولية الاجتماعية للشركات في الشرق الأوسط» من مجلة EMEA Finance.

الأداء المالي لمجموعة «بيتك»

بدوره، استعرض رئيس المالية للمجموعة شادي زهران، الأداء المالي لمجموعة «بيتك» للربع السنوي الأول من عام 2022، مبينا أن صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) بلغ للربع السنوي المنتهي في 31 مارس 2022 مبلغ 69.5 مليون دينار بزيادة وقدرها 19.5 مليون دينار أو 39% مقارنة بمبلغ 50 مليون دينار للربع السنوي الأول من عام 2021. وأرجع زهران السبب في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية وانخفاض المخصصات.

وقال إن إيرادات التمويل شهدت زيادة بمقدار 5.6 ملايين دينار او 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث يعود السبب في ذلك الى الزيادة في متوسط الأصول المدرة للربح.

وشهد صافي إيرادات التمويل البالغ 159 مليون دينار زيادة بمقدار 5.4 ملايين دينار او 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث يعود السبب في ذلك الى ارتفاع إيرادات التمويل في حين أن تكلفة التمويل قد ظلت كما هي مقارنة بالربع السنوي الأول لعام 2021 عند مستوى 71.2 مليون دينار.

وشهد صافي الإيرادات التشغيلية البالغ 148.2 مليون دينار زيادة بمقدار 20.6 مليون دينار او 16.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث يعود السبب الرئيسي في ذلك الى ارتفاع صافي الأرباح من العملات الأجنبية بمقدار 15.1 مليون دينار وارتفاع إيرادات الاستثمار بمقدار 8.4 ملايين دينار.

وأضاف زهران أن مساهمة صافي إيرادات التمويل قد انخفضت من 76% في الربع السنوي الأول من 2021 الى 70% في الربع السنوي الأول 2022. ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى الزيادة في مساهمة إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى غير المدرة مقارنة بصافي إيرادات التمويل.

وأوضح أن الإيرادات غير التمويلية البالغة 69.1 مليون دينار قد ارتفعت بنسبة 38.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ويعود السبب في ذلك الى ارتفاع صافي الأرباح من العملات الأجنبية وإيرادات الاستثمار.

وأرجع زهران السبب في الزيادة في صافي الأرباح من العملات الأجنبية بمبلغ 15.1 مليون دينار إلى ارتفاع إيرادات تداول العملات الأجنبية والناتج بشكل رئيسي من بيتك تركيا بسبب الزيادة في حجم المعاملات نتيجة للتقلبات في أسعار صرف الليرة التركية خلال الفترة.

كما أرجع السبب في الزيادة في إيرادات الاستثمار بمقدار 8.4 ملايين دينار إلى انخفاض الخسائر المتكبدة بخصوص صفقات المشتقات الإسلامية (بشكل رئيسي - معاملات تبادل العملات) التي تم إبرامها من قبل شركتنا التابعة بيت التمويل الكويتي التركي لتمويل العجز في الليرة التركية في الأجل القصير.

وأضاف زهران: ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية البالغ 79.9 مليون دينار بمقدار 4.2 ملايين دينار او 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى الزيادة في تكلفة الموظفين بمقدار 3.6 ملايين دينار والمصاريف الإدارية والعمومية بمقدار 2 مليون دينار، ويعود السبب في هذه الزيادة الى الزيادة في أنشطة العمليات.

وأضاف ان نسبة التكلفة الى الدخل كما في الربع الأول من 2022 بلغت ما مقداره 35.04% مقارنة بنسبة 37.26% للريع الأول من 2021. ويعود الانخفاض في نسبة التكلفة/ الدخل بشكل رئيسي الى الزيادة في الإيرادات التشغيلية بمقدار 24.8 مليون دينار او 12%.

وبلغت نسبة التكلفة/ الدخل للربع السنوي الأول من 2022 لبيتك الكويت ما مقداره 30.40% وهي اقل من كل من نسبة متوسط البنوك الإسلامية المحلية البالغة 44% ونسبة متوسط البنوك التقليدية المحلية البالغة 41.5% (التي تم احتسابها من البيانات المالية الصادرة للعام 2021).

وأوضح زهران أن متوسط الأصول المدرة للربح زاد بنسبة 4% مقارنة بالسنة المالية 2021 ونسبة 7.6% مقارنة بالربع الأول من 2021، حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن النمو في مديني التمويل (ارتفع متوسط مديني التمويل بمقدار 0.6 مليار دينار مقارنة بعام 2021 وبمقدار 1.1 مليار دينار مقارنة بالربع الأول من 2021).

وذكر أن نسبة صافي هامش التمويل للمجموعة بلغت 3.14% للربع الأول من 2022 وهي أقل بمقدار (1) نقطة أساس مقارنة بالربع الأول من 2021، وانخفض متوسط العائد بمقدار (4) نقطة أساس في حين أن متوسط تكلفة التمويل قد انخفض بمقدار 3 نقاط أساس.

وقال زهران: وعلى أي حال وبمقارنة صافي هامش التمويل للفترة الحالية بالسنة المالية 2021 سنلاحظ أن هناك زيادة بنسبة 22 نقطة أساس. يعود السبب الرئيسي في ذلك الى الزيادة في متوسط العائد الخاص بالصكوك التركية المرتبطة بالتغير في نسب التضخم بالإضافة إلى الآثار الإيجابية الناتجة عن الزيادة في مؤشر الأسعار.

وأشار الى انه تم تخفيض آثار الزيادة في مؤشر الأسعار على تكلفة التمويل خلال الربع الأول من 2022 بسبب تحسن إدارة السيولة واستفادة المجموعة من الزيادة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وأوضح زهران انه قد انخفض إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة للمجموعة بمقدار 15.7 مليون دينار أو 28% لتصل إلى 40.4 مليون دينار للربع الأول من 2022، حيث نتج ذلك عن انخفاض مخصصات انخفاض القيمة على الائتمان بسبب تحسن الظروف الاقتصادية خلال 2022.

وبلغت مخصصات الائتمان مطروحا منها الاستردادات خلال الربع الأول من 2022 مبلغ 20.8 مليون دينار بانخفاض وقدره 27.1 مليون دينار مقارنة بمبلغ 47.9 مليون دينار للربع الأول من 2021.

وبلغت مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بالاستثمارات والبنود الأخرى 19.6 مليون دينار للربع الأول من 2022 وهذا يعني زيادة بمبلغ 11.4 مليون دينار مقارنة بمبلغ 8.2 ملايين دينار للربع الأول من 2021.

وبين زهران أن «بيتك» يتبع الأسلوب الاحترازي بخصوص المخصصات، وقد ساهم هذا الأمر في أن مستوى مخصصات الائتمان الحالي المسجل في دفاتر مجموعة «بيتك» قد تجاوز خسائر الائتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية - 9 (طبقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمقدار 389 مليون دينار كما في 31 مارس 2022.

وزاد إجمالي الأصول البالغ 22.2 مليار دينار بمبلغ 0.4 مليار دينار او 1.7% للربع الأول من 2022. وزاد صافي مدينو التمويل الى 11.9 مليار دينار اي بزيادة وقدرها 4.4%.