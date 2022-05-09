أعلنت «طيران الجزيرة» عن إطلاقها خط رحلات جديدا إلى مطار بهاراهوا (BWA) في نيبال لربط شريحة المقيمين النيباليين في الشرق الأوسط وأوروبا بمنطقة بهاراهوا التي تقع جنوب غرب نيبال.

ويعد هذا الخط الثاني الذي تطلقه الشركة إلى نيبال بعد مطار كاتماندو الدولي، حيث تبدأ بتسييره في 15 مايو لخدمة الطلب المتزايد على السفر إلى سهول تيراي في نيبال.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: تواصل طيران الجزيرة توسعها بخدمة وجهات جديدة تلبي كذلك الطلب الملحوظ من قبل شريحة كبيرة من المقيمين، وذلك عبر توفير رحلات مباشرة وخطوط ربط من الكويت والشرق الأوسط. واليوم، أصبح للمجتمع النيبالي خطوط ربط ملاءمة تنقلهم إلى مباشرة إلى مطار بهاراهوا الأقرب من هذه المنطقة من نيبال.

ويقع مطار بهاراهوا (BWA) على بعد نحو 270 كيلومترا غرب العاصمة كاتماندو، وبالقرب من حدود البلاد مع الهند.