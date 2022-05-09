أعلنت شركة بيت الأوراق المالية «البيت» أنها أتمت بنجاح التخارج من أحد صناديقها للتطوير العقاري الصناعي في الولايات المتحدة الأميركية، حيث وفر بيع عقار الصندوق بقيمة 21.8 مليون دولار مبلغ تخارج صافي لمستثمري الصندوق قدره 8.0 ملايين دولار، الأمر الذي حقق ربحا كليا صافيا من الضرائب قدره 1.4 مليون دولار بعائد كلي نسبته 22% على تكلفة العقار بعد مدة استثمار بلغت عام واحد فقط، الأمر الذي حقق معدل عائد داخلي سنوي صافي من الضرائب قدره 22%.

وعلق فهد بودي الرئيس التنفيذي أن «البيت» قد قام في شهر مارس 2021 بتسويق صندوق عقاري بهدف تطوير وتشغيل عقار صناعي من الفئة الأولى (Class A) في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

وأضاف أن التخارج جاء قبل انتهاء مدة الاستثمار المتوقعة، والتي كانت مقدرة بثلاث سنوات، وبأرباح تجاوزت توقعاتنا قبل الاستحواذ على العقار. ويعود هذا النجاح إلى توفيق الله أولا ثم إلى نظرة «البيت» الثاقبة في اقتناص أفضل الفرص العقارية في الولايات المتحدة الأميركية وانتقاء أفضل الشركاء الاستراتيجيين.

من جانبه، أكد نائب رئيس تنفيذي للاستثمار والصناديق في «البيت» ماضي الخميس أن هذا التخارج يعد رابع تخارج ناجح للشركة في قطاع التطوير العقاري الصناعي في الولايات المتحدة الأميركية خلال أربع سنوات ونصف، حيث ناهز حجم التخارجات التي أتمتها الشركة بفضل الله من صناديق العقارات الصناعية مبلغ 100 مليون دولار.

وأضاف الخميس أن الشركة مستمرة في طرح فرص مماثلة لتطوير عقارات صناعية في الولايات المتحدة الأميركية تتميز بقصر مدة الاستثمار ما بين 2 و3 سنوات وبعوائد مجزية.